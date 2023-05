Na wspólnym briefingu z szefową włoskiego rządu ukraiński przywódca przekazał najnowsze informacje z jego kraju: W ciągu zaledwie siedmiu godzin od północy zestrzeliliśmy 17 irańskich dronów, które są używane, by zniszczyć naszą infrastrukturę.

To jest rosyjska agresja - dodał.

Zaprosił wszystkich włoskich polityków i przedstawicieli społeczeństwa, by przyjechali na Ukrainę. Bo kiedy zobaczycie, co zrobiła tylko jedna osoba, co zrobił Putin, zrozumiecie, dlaczego stawiamy opór temu złu - mówił.

Następnie oświadczył: Ukraina będzie "bezpieczna, kiedy nie będzie niszczona przez żadną bombę".

Zełenski przypomniał o losie tysięcy ukraińskich dzieci deportowanych do Rosji.

Odnosząc się do statusu kandydata do UE, prezydent zapewnił, że jego kraj zrobi wszystko, by spełnić wskazane warunki członkostwa.

Spotkanie z papieżem

Kolejnym punktem jego wizyty w Rzymie jest spotkanie z papieżem Franciszkiem.