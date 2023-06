Uczestnicy zorganizowanego przez PO i Donalda Tuska niedzielnego marszu zebrali się na warszawskim placu Na Rozdrożu. Marsz ma być protestem przeciw obecnym rządom. Biorą w nim udział liderzy wszystkich głównych ugrupowań opozycyjnych.

Otwierając marsz Tusk nawiązał do frekwencji. Widzę ocean ludzkich głów, morze biało-czerwonych flag. Są nas tysiące, tysiące ludzi z Polską w sercach, dziesiątki tysięcy, miliony przed telewizorami Polek i Polaków, którzy nie dali się złamać, nie dali się zastraszyć, nie dali się zniechęcić - mówił. Polska jest w naszych sercach i dlatego przetrwaliśmy te trudne lata - dodał.

Lider PO dziękował obecnemu na marszu Lechowi Wałęsie i pokoleniu "Solidarności", którzy wywalczyli konsekwencją, odwagą, bezkrwawo, bez przemoc wywalczyli wolność i niepodległość. Dzisiaj przed nami stoi podobna misja, o podobnej wadze i dzisiaj też wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce będą swoją konsekwencją, odwagą, spokojem, optymizmem, będą szli do zwycięstwa - podkreślił.

Nikt nas dzisiaj nie zagłuszy. Nie bójcie się. Jesteśmy tu w samo południe. Widzę ocean ludzkich głów. Są nas tysiące ludzi z Polską w sercach i miliony przed telewizorami, którzy nie dali się złamać - mówił Donald Tusk.

Tusk: Olbrzym się obudził

Jak patrzę na miliony ludzi, którzy przyszli manifestować swoją złość i swoją nadzieję, to słowa "tu jest Polska" nigdy nie wydawały mi się bardziej na miejscu - dodał.

Pierwszym krokiem do odrzucenia niewoli jest by odważnym, aby być wolnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na własnej sile. Chcemy, by Polska, cała Europa i cały świat widziała, jak jesteśmy silni, by walczyć o nasze prawa. Olbrzym się obudził - powiedział. Zwyciężymy - stwierdził.

Na marszu obecni są m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski czy były prezydent Lech Wałęsa. Wśród uczestników marszu widoczne są transparenty z hasłami m.in. "Abrakadabra niech zniknie pisowska makabra", "Mam marzenie - Polska wolna od PiS" czy "Nie chcę żyć w świecie z książek Orwella". Część uczestników ma również T-shirty z hasłem "KONSTYTUCJA".