Podczas środowej konferencji prasowej szef PO podziękował za udział w marszu, który 4 czerwca przeszedł ulicami Warszawy. Tusk zapowiedział również kolejne "spotkania na ulicach innych miast".

Zmiany po 4 czerwca

Wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski na 16 czerwca na Plac Wolności (w Poznaniu - PAP). A w następnych dniach będę także w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i Kłodzku"- powiedział szef PO.

Wszędzie tam będziemy mieli, jak sądzę, bardzo dobrą sposobność pokazać znowu całej Polsce, całej Europie, ale też tym sceptykom, którzy nie chcieli wierzyć w to, co widzą w Warszawie, że to nie jest tylko odosobnione wydarzenie, że naprawdę 4 czerwca wszystko w polskiej polityce się zmieniło - podkreślił Tusk.

Przełom w myśleniu

Według szefa PO, marsz 4 czerwca, oprócz rekordowej frekwencji, przyniósł również "pewien przełom w myśleniu" i pojawienie się pozytywnych emocji. W Polsce bardzo wielu ludzi uwierzyło w to, że możliwa jest pozytywna zmiana i że nie jesteśmy skazani na kolejną kadencję tych, którzy doprowadzają tak wielu polskich obywateli o obywatelek czasem do skrajnej rozpaczy - ocenił.

Tusk zaznaczył, że Platforma Obywatelska nie zatrzymuje się, tylko "jedzie dalej". Poprosił również o mocne wsparcie podczas kolejnych wydarzeń na ulicach polskich miast.

Autor: Adrian Kowarzyk, Piotr Śmiłowicz