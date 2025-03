Ile kosztuje 100 g złota 25 marca 2025? Aktualne ceny złota

Cena 100-gramowej sztabki złota zależy od bieżących notowań kruszcu oraz marży sprzedawcy. Poniżej zestawienie trzech najpopularniejszych sprzedawców sztabek w Polsce. Według ostatnich danych (25.03.2025) ceny takich sztabek kształtowały się następująco:

Nbp.pl: 37 778,00 z ł

ł GoldTrader.pl: 37 962,00 zł

Mennica Apart: 39 116,20 zł

Mennica Kapitałowa: 38 358,90 zł

Oznacza to, że w ciągu jednego dnia cena sztabki złota u niektórych sprzedawców wzrosła, np. w Mennicy Apart o około 741,69 zł, a w Mennicy Kapitałowej o około 508,40 zł.

Dla porównania: Cena 100-gramowej sztabki złota z 23.03.2025

Nbp.pl: 37 778,00 z ł

ł GoldTrader.pl: 37 962,00 zł

Mennica Apart: 38 374,51 zł

Mennica Kapitałowa: 38 350,50 zł

Przed dokonaniem zakupu zalecamy porównanie ofert różnych dostawców oraz uwzględnienie aktualnych notowań złota, aby podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Złoto to wciąż jedna z najbezpieczniejszych i najpopularniejszych form lokowania kapitału. Szczególnie 100-gramowe sztabki cieszą się dużym zainteresowaniem, bo stanowią złoty środek między przystępną ceną, a wartością inwestycyjną.

Ile kosztuje 100 gram złota w sztabce?

Cena 100 g złota w sztabce nie zawsze jest równa tej którą widzimy na wykresach giełdowych. Dlaczego? Cena giełdowa, tzw. cena spot to aktualna wartość 1 uncji złota (ok. 31,1 g) na światowym rynku. Zmienia się ona z każdą chwilą i jest zależna od kursu dolara, napięć geopolitycznych i sytuacji gospodarczej.

Przykład: 1 uncja = 2 300 USD to 100 g = ok. 7 400 USD

Przeliczone na złotówki - przy kursie np. 4,00 zł/USD to ok. 29 600 zł.

Ponadto cena detaliczna sztabki 100 g u sprzedawców to cena, którą naprawdę płacisz za fizyczną sztabkę. Obejmuje ona:

kurs giełdowy (cena spot),

marżę dilera (zwykle 2–8%),

koszt certyfikatu LBMA (prestiżowe akredytacje przyznawane rafineriom złota, gwarancja najwyższej jakości),

opakowanie CertiCard (chroni oryginalność sztabki),

ewentualne koszty transportu/ubezpieczenia.

Dlatego 100 g sztabka u sprzedawcy dziś kosztuje od 37 000 do 38 500 zł, czyli więcej niż sama cena spot.

Cena odkupu sztabki złota, czyli co jeśli chcesz sprzedać sztabkę złota?

Tu z kolei cena może być niższa niż spot, bo skupy też doliczają swoje prowizje i ryzyko przetworzenia. Dlatego warto kupować u renomowanych dealerów i odsprzedawać w sprawdzonych miejscach.

Czy warto inwestować w sztabki złota w 2025?

Tak – sztabki to forma fizycznego zabezpieczenia kapitału. Nie są zależne od decyzji banków centralnych, nie tracą wartości w wyniku inflacji i są stosunkowo łatwe do przechowywania i sprzedaży.

Jaką sztabkę najlepiej kupić – 1 g, 10 g, 100 g?

100 g to najczęstszy wybór wśród osób inwestujących średnie kwoty. Ma lepszy przelicznik „zł/g” niż mniejsze sztabki, a nadal jest łatwa do ewentualnej sprzedaży.

Czy sztabka złota może stracić na wartości?

W krótkim terminie cena może się wahać, ale w dłuższej perspektywie złoto zwykle zyskuje na wartości. Kluczowa jest cierpliwość i zakup w odpowiednim momencie.

Nie – złoto inwestycyjne w formie sztabek jest zwolnione z VAT (art. 121 ustawy o VAT).

Czy sztabka złota musi mieć certyfikat?

Tak, najlepiej kupować sztabki od producentów certyfikowanych przez LBMA (London Bullion Market Association) – to gwarancja jakości i łatwości odsprzedaży.