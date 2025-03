Prezydent Ukrainy mówił o zbliżającej się śmierci swojego wroga, odpowiadając na pytanie, czego jego zdaniem boi się Putin. Zełenski najpierw spekulował, że Putin boi się destabilizacji rosyjskiego społeczeństwa z powodu wielu czynników, a następnie wypowiedział zaskakujące słowa.

- Drugą rzeczą, której się boi, jest, cóż, utrata władzy. To również zależy od stabilności społeczeństwa, ale także od jego wieku. Onwkrótce umrze, to fakt, i wszystko się skończy – powiedział Zełenski grupie dziennikarzy w Eurovision News. Dlaczego uważa, że ​​72-letni Putin umrze "wkrótce"? Zełenski tego nie rozwinął, a zdumieni dziennikarze nie dopytali.

"To jeden z najniebezpieczniejszych momentów"

Zdaniem prezydenta Ukrainy, ważne jest, aby Stany Zjednoczone nie wyprowadziły prezydenta Rosji Władimira Putina z izolacji politycznej i gospodarczej. Jego komentarze pojawiły się dzień po tym, jak Rosja i Ukraina zgodziły się wdrożyć wynegocjowane przez USA częściowe zawieszenie broni w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną i działań wojennych na Morzu Czarnym.

W zamian USA zgodziły się rozszerzyć dostęp Rosji do rynków globalnych. Bardzo ważne jest, aby Ameryka nie pomogła Putinowi wyjść teraz z tej globalnej izolacji. Uważam, że to niebezpieczne. To jeden z najniebezpieczniejszych momentów - powiedział Zełenski podczas wizyty w Paryżu.

Putin chce "pozostać u władzy aż do śmierci"

Putin ma nadzieję "pozostać u władzy aż do śmierci" - powiedział Zełenski. Dodał, że ambicje przywódcy Rosji nie ograniczają się do Ukrainy, ale mogą doprowadzić do "bezpośredniej konfrontacji z Zachodem". Zełenski wezwał USA i Europę do pozostania zjednoczonymi w wywieraniu presji na Putina. Rosyjski przywódca boi się sojuszu europejsko-amerykańskiego i ma nadzieję go podzielić - cytuje słowa ukraińskiego przywódcy portal The Kyiv Independent.

Zełenski komentując sytuację na Morzu Czarnym, w związku z ustaleniami podjętymi podczas rozmów amerykańsko-rosyjskich i amerykańsko-ukraińskich w Arabii Saudyjskiej, powiedział, że "rozejm na Morzu Czarmym jest głównie ważny dla Rosjan", a Ukraińcy kontrolują sytuację na tych wodach.

Ukraina broni Europy

Prezydent Ukrainy przekonywał, że jego kraj "broniąc się, broni Europy". Pytany o argumenty wobec krajów europejskich, które są podatne na groźby Moskwy i niechętne wobec idei wysłania wojsk na Ukrainę, zauważył, że Rosja sprzeciwia się "wszelkim decyzjom Europy w sferze bezpieczeństwa".