Odkryliśmy przykościelny cmentarz. W tym momencie udało się wyszczególnić już ok. 20 grobów. To pierwsza z zachowanych warstw kulturowych w naszym wykopie. Spodziewamy się, że będzie tutaj wiele warstw pochówków, bo tak były przy innych średniowiecznych kościołach, gdzie wcześniej prowadzone były badania archeologiczne - powiedział PAP kierownik badań dr Ryszard Kaźmierczak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Naukowiec podkreślił, że właśnie w tym miejscu spodziewano się odkryć przykościelną nekropolię, a główna bryła kościoła powinna być nieco na północ.

Kilkaset grobów pod Toruniem? Archeolodzy odkrywają tajemnice sprzed wieków

Bez datowania trudno w tym momencie określić w tym momencie, z jakiego wieku pochodzą już odkryte pochówki. Jesteśmy w pierwszej warstwie grobów, więc są one najmłodsze na tym cmentarzu, gdyż starsze są pod nimi. Może to być koniec średniowiecza albo XVI-XVII wiek. To jednak bez szczegółowych badań przypuszczenia oparte na źródłach historycznych - powiedział PAP dr Kaźmierczak.

Archeolodzy obecnie pracują w pierwszym poziomie, który nie został zniszczony na początku XX wieku. Docelowo wykop będzie miał kilka metrów głębokości. Wiemy już, że Niemcy przy budowie gazowni głębiej niż obecnie jesteśmy nie schodzili. Jesteśmy w poziomach historycznych, które nas interesują. Z doświadczenia wiemy, po badaniach przy reliktach kościołów św. Wawrzyńca i św. Krzyża, że poziomów grobów było 5-6. Przez ok. 2-2,5 metra były to pochówek na pochówku. Miejsca na takich cmentarzach było mało, więc tak w tamtych czasach chowano zmarłych - wyjaśnił kierownik badań.

Grupa kierowana przez dr. Kaźmierczaka zdejmowała od początku wierzchnie warstwy ziemi, żeby "nawiązać" do wykopów, które zakończono, gdy do Torunia zawitała zima. Szybki powrót do badań - już na początku marca - umożliwiła dobra pogoda i wzrost temperatury.

Jesienią dr Kaźmierczak mówił, że "dokumentowana jest zabudowa związana z klasztorem benedyktynek". Ta infrastruktura jest stopniowo odsłaniana. Mamy kilka faz rozbudowy tego terenu. Mury były wykonywane w różnych technikach budowlanych, co pozwala nam zbadać relację między nimi, osadzić je w określonym czasie. Dowiadujemy się, jak ten teren ulegał zagospodarowaniu - powiedział PAP dr Kaźmierczak z Instytutu Archeologii UMK.

Teraz badania przesuwają się na północ - w kierunku murów wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO Starówki. Celem jest odnalezienie pozostałości kościoła, murów prezbiterium, a także cmentarza, który znajdował się w kościele. Tam - zdaniem archeologów - można spodziewać się krypt dostojników.

Naukowcy w Toruniu od lat podkreślają, że to jedno z najciekawszych stanowisk w mieście; miejsce, gdzie swoje początki miał Toruń. Badania na Bulwarze Filadelfijskim są m.in. efektem wielotygodniowych protestów społecznych, które miały miejsce w mieście w trakcie remontu Bulwaru. Wówczas wiele osób ze środowiska naukowego, ale także przewodnicy miejscy, społecznicy i znawcy miasta, apelowało o pełnoskalowe badania tego terenu, a także późniejszą ekspozycję znalezisk.

Mam nadzieję, że także budynek kościoła uda się rozpoznać archeologicznie. Wiele zależy od tego, co tam się zachowało. (...) Są tutaj warstwy przedlokacyjne, tutaj nie było wówczas jeszcze miasta, a pewnie jakaś osada, która rozwijała się nad Wisłą. To, że na tym terenie mamy do czynienia z początkami miasta, z okresem lokowania Torunia, wiemy po naszych badaniach z wiosny. Przy Bramie Klasztornej odkryliśmy wówczas konstrukcje drewniane. Drewno użyte do tamtych budowli ścięto w latach 30. XIII wieku, co wiemy po datowaniu - podkreślił dr Kaźmierczak.

Sensacyjne odkrycie w Toruniu. Archeolodzy natrafili na przykościelny cmentarz sprzed wieków

Odkrywany między Bramą Klasztorną i Koszarami Racławickimi w Toruniu kompleks świętego Ducha to XIII-wieczny kościół i szpital oraz zbudowany na początku XIV wieku klasztor benedyktynek. Kościół to być może najstarsza świątynia Torunia. W niej, jak oceniają historycy, należy się spodziewać pochówków w prezbiterium. Mogą się tam znajdować krypty średniowiecznych dostojników.