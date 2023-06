KE dała rządowi polskiemu trzy tygodnie na odniesienie się do uwag co do sposobu, stylu i zasad pracy tej komisji - mówił eurodeputowany. Według polityka odpowiedzi polskiego rządu nie będzie.

Arłukowicz o komisji ds. rosyjskich wpływów

Arłukowicz ocenił działania PiS ws. komisji do badania rosyjskich wpływów. Ta komisja jest niezgodna z polską konstytucją, niezgodna z zasadami demokracji europejskiej, to jest wymysł strachu PiS-owskich polityków, którzy boją się przegranej - tłumaczył Arłukowicz. I szukają właściwie każdej metody, są w stanie naprawdę szukać metod rosyjskich na to, żeby utrzymać się przy władzy. A ja jestem takim twardym wyznawcą tezy, że my idziemy po zwycięstwo tych wyborach i nie będzie tu akceptacji dla żadnych działań PiS-owskich, które polską demokrację dewastują - tłumaczył.

My nie negocjujemy z PiS-em, my chcemy z PiS-em wygrać, odsunąć PiS od władzy - dodał.