Niemcy i Francja robią obecnie dla Ukrainy to co muszą pod wpływem presji własnej opinii publicznej oraz pod wpływem presji krajów takich jak USA, Wielka Brytania i przede wszystkim Polska. Jednak starają się robić jak najmniej i jak najpóźniej. Polska wydaje na wsparcie Ukrainy ok. 2 proc. PKB, a Niemcy i Francja ok. 0,2, czyli dziesięć razy mniej, jednocześnie kłamiąc, że robią dużo - podkreśla Saryusz-Wolski.

"Polityka prorosyjska"

Jednocześnie, zdominowana przez Berlin i Paryż Unia Europejska nie pomaga Polsce w niesieniu ciężarów: uchodźców, pomocy ekonomicznej i humanitarnej. Tak naprawdę zatem działa na rzecz osłabienia głównego państwa frontowego, jakim jest Polska. Odmowa wielomiliardowych funduszy zarówno pocovidowych, jak i mrożenie funduszy z regularnego budżetu osłabia zdolność robienia tego, co nasz kraj robi własnym wysiłkiem, konfrontując się z Rosją i pomagając Ukrainie. Jest to w sposób ukryty polityka prorosyjska - podkreśla europoseł.

"Marzenie o Europie od Lizbony do Władywostoku"

Wyraża jednocześnie przekonanie, że nie jest to przypadek, tylko element większej układanki. Funkcjonujące od dawna marzenie o Europie od Lizbony do Władywostoku wciąż jest żywe wśród elit niemieckich i francuskich. Oczywiście nie wypada im o tym teraz mówić głośno, ale przecież nie jest żadną tajemnicą, że Niemcy wciąż czekają na możliwość powrotu do kolaboracji z Rosją i uruchomienia Nordstreamu - powiedział.

Spójrzmy też na wypowiedzi Emmanuela Macrona, który twierdzi, że Europa Środkowo-Wschodnia jest przesadnie uzbrojona. Komu to przeszkadza? Otóż przeszkadza to w realizacji wspomnianej koncepcji. Polska, sprzeciwiając się powstaniu unijnego superpaństwa i budując silną armię stoi na drodze urzeczywistnienia tego szalonego planu. Dlatego jest poddawana takim naciskom. Niektórzy w przypływach szczerości mówią nawet wprost, że należy nas zagłodzić - podsumowuje polski polityk.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz