Reklama

To spotkanie jest zorganizowane w tym miejscu, bo chcemy wyrazić solidarność z tymi, którzy zostali zaatakowani - mówił Jarosław Kaczyński. To nas skłania do twardego powiedzenia "nie". Praca Polaków jest święta i ważna - dodał. Bronimy i będziemy bronić polskiej pracy - stwierdził.

Reklama

Kaczyński: Chcemy UE

W tej sprawie ogniskuje się podstawowy program naszego kraju i nasz - problem suwerennościowy. To, co dzieje się wokół kopalni, to atak na naszą suwerenność - dodał. wydawało się nam w 1989, że będziemy gospodarzami we własnym kraju. I my tymi gospodarzami chcemy być. Nikt nie będzie za nas decydował, kto i jak ma w Polsce żyć. Nikt nas tu nie będzie uczył ani nam dyktować. Polska musi zostać suwerenna - dodał. Czy to jest atak na przynależność UE? Nie, to powrót do podstaw i do korzeni UE - stwierdził. Chcemy być w UE, ale chcemy być suwerenni - dodał.

To jest sprawa godności. My otworzyliśmy taką perspektywę wielkiego sukcesu. Mamy dziś w wielu godzinach ogromny postęp. I to pokazują inni. Kiedy szef opozycji angielskiej, ale bardzo potężnej, mówi ze zgroza, że polska rodzina będzie miała więcej niż angielska, to my się cieszymy - powiedział. Tę drogę może przeżyć tylko Polska suwerenna. Polska, podporządkowana obcym wpływom tej drogi nie przejdzie. Życzę dobrze Słowakom, ale po przyjęciu euro w tych rankingu spadli. A przyjęcie euro to jeden z głównych punktów naszych przeciwnikom - rzekł Kaczyński.

Reklama

Musimy pielęgnować tę szansę, która jest przed nami. Polska w końcu dziś ma dobrego gospodarza. Bo to porównanie rządu do gospodarza jest jak najbardziej właściwe. Polska z dobrym gospodarzem, bez mechanizmu rozkradania, który działał w stronę przeciwną i nas obciążał. To był worek kamieni na naszych plecach. Myśmy ten worek zrzucili. Idziemy do góry, ale bez tego obciążenia. Jeśli obronimy suwerenność, to będziemy szli dalej. Ale pamiętajcie, że obrona suwerenności, to nie tylko sprzeciwianie się decyzjom, ale też kwestia bezpieczeństwa - stwierdził.

"Będziemy w stanie udzielić odpowiedniej odpowiedzi"

W Rosji wybuchła wojna. Jaka ona będzie, nie wiemy. To jednak pokazuje, jak kończy się agresja, jeśli jest napadnięty ma środki i ktoś go wspiera. Podejmujemy duży wysiłek modernizacji armii. Potencjalni agresorzy muszą zrozumieć, że to im się nie opłaca. W razie czego będziemy w stanie udzielić odpowiedniej odpowiedzi. Bardzo twardej, miażdżącej - stwierdził. Obroniliśmy Polskę przed Covidem i w tej sprawie damy też radę - mówił, tłumacząc, że Polska zdobędzie odpowiednie fundusze na zbrojenia.

"My się obronimy"

Nasz sukces doprowadza do irytacji naszych sąsiadów i do zdenerwowania ludzi tego państwa tu w Polsce- powiedział. I to jest element tej stawki, która odnosi się do - najwazniejszych po 1989 wyborów, które są przed nami - powiedział. Już wydawało się, że sprawy relokacji nie ma. Dziś rusza jednak nowa fala uchodźców przez Morze Śródziemne. Może zaczną się nowe ataki na nasze granice. My się obronimy. Ale my nie pozwolimy, byinni decydowali za nas. Dlatego w tej sprawie będzie referendum - powiedział.

To polskie "nie" będzie miało znaczenie w Europie. Dziś dzięki naszej polityce Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wreszcie nie jesteśmy traktowani, jako państwo postkolonialne, tylko takie, z którymi warto rozmawiać. Ale trzeba mieć poparcie narodu - zauważył.

"Musimy stoczyć bardzo wielką bitwę"

W Polsce działają siły, które próbują nakładać różne maski, ale które tej Polski nie chcą. Bo ta wolna Polska nie gwarantuje im władzy i morza pieniędzy, która wypływała z finansów publicznych. Dlatego musimy stoczyć bardzo wielką bitwę. Bitwę o Polskę, w której każdy weźmie udział. Jest tu bowiem wielu ludzi, którzy żyją w rzeczywistości urojonej, w której mamy katastrofę we wszystkich dziedzinach. Równie dobrze można wmawiać, że tu leje ulewa. I to zimna z gradem. Ale są tacy ludzie, którzy uwierzyliby w to pewnej telewizji. Tak jest u nas i w wielu innych krajach. Dlatego ta walka będzie trudna - powiedział. Uznajemy zasady demokracji. Nie chcemy mieć tylko wsparcia telewizji, ale i większości Polaków. Wolna Polska, ale wolna, zamożna, silna, pewna siebie, pełna szczęśliwych rodzin, pełna szczęścia, pełna zabawy, takiej Polski chcemy dla was i dla nas także. Dla całego narodu - podsumował.