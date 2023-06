Tylko Tusk nadaje się na premiera? – pyta Bogdan Rymanowski. - W tej sytuacji tak – ocenia Aleksander Kwaśniewski.

W sprawie rządu anty-PiS dogadywałbym się nawet z Konfederacją? – pyta prowadzący. - Nie – odpowiada były prezydent.

- Wejście Kaczyńskiego do rządu ma sens? – pyta gospodarz programu. - Jako premiera – tak – komentuje była głowa państwa i dodaje: - Teraz to kontynuowanie fikcji. - Wiemy, kto rządzi w Polsce. Jak widzę obrazek, gdzie siedzi premier, obok wicepremier i wszyscy wiedzą, że wicepremier jest ważniejszy od premiera, to jest to chory system, niekonstytucyjny. Jako twórca konstytucji protestuję! – grzmi były prezydent.

Lewica powinna pójść z PO? – pyta dziennikarz.

Nie – ocenia Gość Radia ZET.

Szacun dla prezydenta Dudy za Ukrainę? – pyta Rymanowski.

Tak – przyznaje Kwaśniewski.