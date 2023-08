UKRADLI MI ROCZNICĘ. Narodowcy, pisowcy, prawica. Im więcej barw narodowych i wielkich słów używają, tym więcej hipokryzji, mniej prawdy i szczerych intencji. W sumie to zazdroszczę kolegom i koleżankom z opozycji, że pomimo Pisu, potrafią obchodzić godzinę W. Natomiast moi przyjaciele, którzy pamiętają mnie sprzed dojścia PiSu do władzy, dziwią się - napisała na Twitterze posłanka Klaudia Jachira.

Reklama

Przecież robiłaś spektakle o Powstaniu, siedziałaś całymi dniami w Muzeum, rozmawiałaś z Powstańcami, oglądałaś kilka razy dyplom PWST Pamiętnik powstania warszawskiego, znasz powstańcze piosenki na pamięć.To prawda. Robiłam, byłam, rozmawiałam, oglądałam, śpiewałam. Obchodziłam.

A teraz nie umiem.Może za rok, po zmianie władzy, odzyskam tę i wiele innych rocznic. Pamiętam Warszawo, ale nie potrafię dołączyć do obchodów. Gdy to piszę, przez Nowy Świat idą narodowcy... no UKRADLI MI ROCZNICĘ! - napisała.

Reklama

"Nikt niczego nie ukradł"

Na jej wpis zareagowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Nikt niczego nie ukradł, mogłaś obchodzić rocznicę po swojemu, ale nie chciałaś, nie widziałam Cię na żadnych obchodach org. przez miasto, chociaż jesteś przecież posłanką z Warszawy. A po dojściu opozycji do władzy narodowcy nie rozpłyną się nagle w powietrzu. Nadal będą - stwierdziła Anna Maria Żukowska.