Samorządy są okradane, subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów finansowania edukacji, nauczyciele zarabiają marne grosze, a pan Czarnek jest w stanie obiecać w kampanii dwudniową wycieczkę – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem obecny szef MEiN to „szwarccharakter polskiej edukacji” i tak mówią o nim nauczyciele. - Wille+ dla kolegów, wycieczka dwudniowa dla uczniów, a polska szkoła umiera – ocenia polityk PO.

Nitras dodaje, że premier, zamiast dawać przykład – wysyła swoje dziecko do prywatnej szkoły. - Moje dzieci zawsze chodziły do publicznych szkół. Jeśli polska szkoła jest dobra, to dlaczego dzieci pisowców chodzą do prywatnych szkół? Polska szkoła upada – komentuje Gość Radia ZET.

Dodatki dla nauczycieli, laptopy?

- Czy pan myśli, że nauczyciele są tacy głupi, tak naiwni, żeby nie widzieć związku między 900-złotową, jednorazową wypłatą dzień przed wyborami, a tym, ile zarabiają na co dzień? To upadek – komentuje Sławomir Nitras. Polityk zaznacza, że „mamy 4 lata przed sobą i jeśli to jest propozycja złożona uczniom, nauczycielom, edukacji, dwudniowa wycieczka, żeby oglądać muzeum Bąkiewicza, które finansuje Gliński, to jest to kompromitacja i upadek PiS”.

Lepszą zupa zamiast operacji oka

Pytany o propozycję PiS, dotyczącą posiłków w szpitalach, Sławomir Nitras odpowiada: - Ludzie czekają na dostanie się do szpitala, 9 miesięcy do psychologa lub psychiatry dla dzieci, a oni mówią, że oni chlebek poprawią w szpitalu?! - Po co się idzie do szpitala, jeść? – dodaje poseł. - Do ortopedy czeka się 5 lat, a oni mówią, że obiadek poprawią?! – mówi Nitras. - Mój 75-letni tata czekał 1,5 roku na operację oka. Co ja mam mu powiedzieć? Że jak pójdzie do szpitala, to dostanie lepszą zupę? – opowiada Gość Radia ZET.

Krótka piłka

- Eutanazja powinna być dozwolona?

- Nie – odpowiada Sławomir Nitras.

- PiS może sfałszować wybory?

- Oni to robią, oni fałszują wybory każdego dnia – ocenia polityk opozycji.

- Giertych na naszych listach to strzał w dziesiątkę?

- Jest naszym kandydatem z ostatniego miejsca, trzymam za niego kciuki, jak za każdego kandydata i kandydatkę. Decyzja zapadła – komentuje Gość Radia ZET.