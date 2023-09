Mężczyźni odzyskają swoje miejsce i szczęście, mają prawo do życia oraz zdrowia. Mogą być, kim chcą, np. pilotami dużych samolotów, politykami. Gdyby na arcyważnej konwencji, na ostatniej prostej przed wyborami, politycy czołowych partii wystąpili z takimi postulatami, zabrzmiałoby to dość kuriozalnie. Jednak niemal identyczne zapewnienia padły podczas sobotnich wieców wyborczych PiS i KO. Z tą różnicą, że zamiast słowa „mężczyzna” padło „kobieta”. I wybrzmiały one bez cienia konsternacji.