W sprawie nielegalnej imigracji Donald Tusk kłamie na każdym kroku. To posłowie Platformy głosowali za paktem migracyjnym, chcieli do Polski ściągnąć każdego chętnego z Afryki, bez sprawdzania, bez weryfikacji. To oni chcieli ściągnąć niebezpiecznych ludzi do Polski – mówił w nagraniu premier.

"Wytyczne Webera i Merkel"

Gdy powiedzieliśmy twarde "nie", to Tusk, jako szef Rady Europejskiej, groził Polsce konsekwencjami w postaci kar – dodał.

Na nagraniu przytoczono wypowiedź ówczesnego szefa Rady Europejskiej. "Jeśli rząd Polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie się wiązało nieuchronnie z konsekwencjami, takie są zasady w Europie" – mówi Tusk.

Bandytów nazywał biednymi ludźmi potrzebującymi pomocy. Tusk przed wyborami powie wszystko, żeby was oszukać. Farbowany lis z Brukseli przyjechał tu tylko, by realizować wytyczne Webera i Merkel. Nie można mu zaufać. On dziś udaje kogoś, kim nie jest – oświadczył szef rządu. Tusk jest europejskim biurokratą, który nie zrobi nic wbrew woli niemieckich mocodawców. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może pokonać Tuska – podkreślił premier.