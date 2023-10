Przed budynkiem zebrali się zwolennicy wszystkich partii. Zwolennicy PiS skandują: Tu jest Polska. Mają ze sobą banery z napisem Przyszłość to Polska. Na telebimie PiS przed studiem wyświetlane są hasła niepochlebne dla szefa PO Donalda Tuska. Zwolennicy PiS krzyczą: Do Berlina.

"Zwyciężymy"

Na miejscu, wśród wyborców PiS, są m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda czy europoseł PiS Dominik Tarczyński. Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej również mają telebim, na którym wyświetlana będzie debata, i scenę. Skandują m.in. "Zwyciężymy!".

Jest grupa wyborców Lewicy, a także Trzeciej Drogi, wśród nich m.in. kandydat tej koalicji do Sejmu Ryszard Petru. Na miejscu są duże siły policji, które oddzielają poszczególne grupy zwolenników. Debata wyborcza w Telewizji Polskie zaczęła się o godz. 18.30. Będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Do udziału w debacie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych.

Morawiecki: Wierzę, że będziemy razem

Już dwie godziny wcześniej pod budynkiem zaczęli się gromadzić zwolennicy różnych komitetów wyborczych. O przybycie zaapelował premier. Zapraszam wszystkich na ul. Wał Miedzeszyński 384 w Warszawie! Spotkajmy się na miejscu o 17.30! Wierzę, że będziemy razem! Do zobaczenia! - napisał w poniedziałek na platformie X (dawniej Twitter) premier Mateusz Morawiecki.

Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, Konfederacja - posła Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - członka zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja. Politycy będą odpowiadali na pytania w sześciu rundach poświęconych tematom: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Ostatnia, siódma runda, to czas na swobodne wypowiedzi polityków.

Debata odbywa się w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim 384.

Autor: Luiza Łuniewska