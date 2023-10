Prezes PiS przekonywał, że do pełnego uwieńczenia drogi, którą obóz rządzący realizuje od lat, jest jeszcze wiele do zrobienia. Zapewniał jednocześnie, że wykonano już "wiele kroków do przodu".

To jest droga niełatwa, ale przebędziemy ją, tylko musimy zwyciężyć - mówił Jarosław Kaczyński. - Musimy zwyciężyć teraz w tych zbilżających się wyborach, ale musimy zwyciężyć także na dłuższą metę. Musimy zwyciężyć w społecznej świadomości. Musimy powiedzieć Polakom, że są narodem ludzi równych, narodem ludzi, którzy mają nie tylko prawo, ale - można powiedzieć - mają obowiązek być dumnymi z naszej przeszłości i z naszej teraźniejszości - powiedział prezes PiS.

Zwyciężymy, ale jeśli to zwycięstwo przyjdzie, to ono nie przyjdzie za darmo. Ono nie przyjdzie dlatego, że tak chcemy, albo dlatego nawet, że prowadzimy intensywną kampanię wyborczą - mówił.

Myśmy przez te osiem lat udowodnili coś niezwykle ważnego, że jeśli Polską rządzi siła, która jest niezależna od czynników zewnętrznych, (...) jeżeli mamy swobodę w kierowaniu krajem, jeśli ekipa składa się z ludzi patriotycznie nastawionych i mających jakieś kompetencje, czasem większe, czasem mniejsze, ale mających kompetencje i chcących dobrze, to wtedy naprawdę można odnosić wielkie sukcesy w każdej dziedzinie - przekonywał prezes PiS.

Podkreślił, że - mimo dwóch wielkich kryzysów - pandemii i wojny - w ciągu ostatnich lat nastąpił m.in. wzrost naszej gospodarki, wzrost PKB czy wzrost stopy życiowej. Zaznaczył, że ten wzrost był znacznie większy niż za rządów poprzedników, którzy mieli nieporównywalnie lepsze warunki. "I to pokazuje tę różnicę, bo ci przeciwnicy byli uzależnieni od czynników zewnętrznych, a te czynniki niekoniecznie działają na naszą korzyść" - dodał.

Kaczyński przekonywał, że Polska, aby się rozwijać, odnosić sukcesy i podnosić poziom życia we wszystkich grupach społecznych i we wszystkich regionach musi być Polską suwerenną, niezależną. - I taką Polską będzie, jeżeli u władzy będzie nadal Prawo i Sprawiedliwość i jej sojusznicy - podkreślił.

Autor: Daria Kania, Wiktor Dziarmaga