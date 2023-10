Jestem dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi - stwierdził lider KO. - Ja wiem, że nasze marzenia były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, że jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem i nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca - powiedział. - Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy - dodał.

Zaznaczył, że jeszcze rok temu nikt nie wierzył w wygraną, a trzy miesiące temu nikt nie był jej pewny. Jak podkreślił Tusk, "ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć: to jest koniec tego złego czasu, koniec rządów PiS".

"Wygraliśmy wolność, wygraliśmy demokrację"

Podziękował wszystkim wyborcom KO. - Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom - powiedział. Pogratulował także innym partiom opozycyjnym ich wyniku.

Zrobiliśmy razem wielką rzecz. Wygraliśmy wolność, wygraliśmy demokrację, wygraliśmy naszą kochaną Polskę - wskazał. Ocenił, że "to jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji" i stwierdził, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii Polski jako "dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę - odrodzenie naszej Rzeczpospolitej".

Wyniki sondażu exit poll

Z sondaży exit poll wynika, że PiS wygrało niedzielne wybory do Sejmu z wynikiem 36,8 proc.Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc. Wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie - wynika z sondażu Ipsos.

Według sondażu pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów.

Kiedy będą oficjalne wyniki wyborów 2023?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych pojawią się najpewniej na początku tygodnia. Niestety nie ma co liczyć, że zobaczymy je jeszcze w niedzielę. Termin podania wyników przez Polską Komisję Wyborczą nie jest jednak określony prawnie. W ostatnich wyborach parlamentarnych zostały one podane w poniedziałek, tym razem najpewniej nastąpi do we wtorek.

Delfina Al Shehabi