Prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany w Sejmie czy jeśli Mateusz Morawiecki nie zgromadzi sejmowej większości, to będzie jego porażka, powiedział: "nie wiem czy to będzie porażka". "Będzie to wielki sukces, jeśli mu się to uda" - stwierdził.

Na pytanie, czy czuje się odpowiedzialny za wynik wyborów, Kaczyński podkreślił, że "szef partii zawsze jest odpowiedzialny". Kaczyński o "niemieckim chamstwie" Dopytywany czy na wynik PiS mogły wpłynąć aroganckie zachowania jego przedstawicieli, Kaczyński powiedział: "a ile było arogancji, niebywałego chamstwa, niemieckiego chamstwa ze strony PO?". Kaczyński o szansach Morawieckiego: Państwo mają swoją wiedzę, a ja mam swoją Zobacz również Reklama Dodał, że propozycje, które zostały przedstawione (przez D. Tuska) to jest "nie tylko odebranie suwerenności, ale likwidacja państwa polskiego". Pytany z czego wynikają te opinie powiedział: "po prostu z tego, że to jest człowiek Niemiec". Reklama Chyba wielokrotnie to udowadniał, a jednocześnie przecież Niemcy nie ukrywają, że to jest ich plan. To jest w umowie koalicyjnej - podkreślił Kaczyński. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję