W ocenie Michała Kamińskiego z ostatnich wypowiedzi Kaczyńskiego (w kontekście Donalda Tuska padły słowa o "człowieku Niemiec" i "niemieckim chamstwie") bije przede wszystkim "rozczarowanie" i "wściekłość". A te emocje towarzyszą prezesowi, ponieważ czuje się oszukany. - Dotarło do niego, że został oszukany przez swoje otoczenie polityczne w czasie kampanii wyborczej - przekonywał wicemarszałek Senatu, senator Unii Europejskich Demokratów oraz członek klubu senackiego Trzecia Droga w "Wywiadzie politycznym".

Reklama

Świadczą o tym - zdaniem Kamińskiego - słowa, które w poniedziałek usłyszał w rozmowie z "jednym z ważnych polityków PiS". - Powiedział mi: "Jeszcze będziecie nam dziękować, że był oszukiwany, bo to oznacza, że do ostatniej chwili wierzył, że jednak władzę będzie miał i w związku z tym nie zrobił różnych rzeczy" - ujawnił polityk.

Jak koalicja zamierza rozliczyć osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości? Zdaniem Michała Kamińskiego politycy PiS w nowym rządzie nie powinni liczyć na żadne ważne stanowiska. - Muszą być objęci embargiem zajmowania stanowisk z uwagi na to, że gwałcili polską demokrację i obyczaj parlamentarny, czyniąc to bezwstydnie i arogancko, chełpiąc się tym (...). W Trzeciej Drodze narodowe pojednanie uzależniamy od wcześniejszego rozliczenia. Będę rozliczał i do rozliczania poprzednich rządów mojego głosu nie zabraknie - oświadczył w TOK FM.