W sobotę w Warszawie obradowała Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński przekazał na konferencji prasowej po jej zakończeniu, że spotkanie było bogate w treści i uchwały.

Reklama

Nowy sojusznik PiS

Najważniejsza z nich to jest uchwała, która pozwala nam zjednoczyć się z partią, której przywódcą był, a jeżeli chodzi o środowisko to na pewno jest dalszym ciągu, pan europoseł Adam Bielan - poinformował lider PiS.

Reklama

To zjednoczenie jest elementem konsolidacji sił prawicowych, sił patriotycznych - tych sił, które dzisiaj muszą przeciwstawić się takiemu zupełnie ewidentnemu zamachowi na polską demokrację, który w tej chwili ma miejsce - powiedział Kaczyński. Jak dodał, chodzi m.in. o kwestie pluralizmu medialnego czy propozycję likwidacji CBA.

Kaczyński o decyzjach Rady Politycznej PiS

Dziś musimy się jednoczyć; to jest dla nas najważniejsza sprawa - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński po zakończeniu Rady Politycznej partii. Poinformował o przyjętych przez Radę uchwałach, m.in. dotyczących mediów publicznych i "naruszenia praw religijnych w Polsce". Prezes PiS w oświadczeniu po posiedzeniu Rady Politycznej mówił o podjętych przez nią uchwałach. Jak poinformował jedna z nich dotyczy mediów publicznych.

Podkreślił, że działania nowej władzy, m.in. powołane przez sejm komisje śledcze nie będą obiektywnie relacjonowane i "będą wielką kompromitacją tych, którzy są dzisiaj u władzy". Przekonywał, że ich przedmiot działania "nie dotyczy żadnych przestępstw, tylko działań, które były podejmowane legalnie, a niekiedy wręcz na zasadzie pewnego przymusu konstytucyjnego, jak odbycie w odpowiednim terminie wyborów".

Reklama

Według Kaczyńskiego "to wszystko składa się na fatalny obraz". A w tle jest to wszystko, co dzieje się w UE, czyli ten plan stworzenia scentralizowanego państwa, co w wypadku Polski sprowadza się do całkowitego podporządkowania naszego kraju Brukseli - zaznaczył lider PiS. Ale ta Bruksela w tym wypadku nazywa się także Berlin - dodał.

"To jest najważniejsze"

My musimy się temu wszystkiemu przeciwstawiać i dlatego musimy się jednoczyć. I to jest dla nas najważniejsza sprawa - oświadczył Kaczyński.

Wymienił, że wśród pozostałych przyjętych przez Radę Polityczną uchwał jest uchwała w sprawie wyrażenia wdzięczności wyborcom, którzy poparli PiS, uchwała ws. wyboru na sekretarza generalnego partii Piotra Milowańskiego i wyboru na skarbnika Henryka Kowalczyka.

Jak dodał, przyjęto też uchwały: ws. wyboru członków prezydium komitetu politycznego PiS, w którym znalazł się także Adam Bielan, uchwałę w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i ws. odwołania członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Według prezesa PiS ich odwołanie oraz sparaliżowanie działań tej komisji "to najlepszy dowód, że ci, którzy dziś rządzą Polską, mają bardzo wiele do ukrycia".

Przyjęto także uchwałę ws. naruszenia praw religijnych w Polsce. Mamy do czynienia z silną tendencją do tego, by naruszać prawa katolików - ocenił Kaczyński.

Przypomniał, że konstytucja gwarantuje wszystkim religiom prawa i że - przynajmniej jeśli chodzi o deklaracje Polaków - zdecydowana ich większość to katolicy. I to jest coś niesłychanego, by im odbierać prawa w imię jakichś lewackich ideologii i w imię zawierania jakichś sojuszy, które pokazują, że dla władzy można wszystko, można wszystko deptać, wszystko niszczyć, a jednocześnie realizować agendę, która nie jest odległa od znacznej części członków i zwolenników tej głównej partii tej koalicji czyli PO czy też Koalicji Obywatelskiej - powiedział prezes PiS.

Ostatnia przyjęta przez radę uchwała, jak mówił Kaczyński, dotyczyła decyzji szefa MON o likwidacji podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej.