Kierwiński został zapytany o to, kiedy poznamy nowego szefa polskiej policji. - Dziś podpiszę postanowienie o powierzeniu obowiązków Komendanta Głównego Policji nowej osobie. Będzie nowe kierownictwo Komendy Głównej Policji - powiedział szef MSWiA.

Pytany, kto to będzie, Kierwiński odparł, że "doświadczony policjant, osoba, która gwarantuje nową jakość w polskiej policji". - Aczkolwiek, chcę też bardzo jasno powiedzieć, że osoba, która dziś kieruje polską policją, przez ten tydzień naszej współpracy, robiła to w sposób bardzo dobry - podkreślił minister.

Dopytywany, czy może wymienić nazwisko, Kierwiński powiedział, że nie. - Proszę poczekać jeszcze te dwie, trzy godziny, wszystko będzie jasne - dodał.

To nie będzie żaden z komendantów wojewódzkich policji

Na pytanie, czy będzie to komendant wojewódzki, szef MSWiA odparł, że nie. - Szukaliśmy wraz z kierownictwem resortu, też oczywiście konsultując to z panem premierem Donaldem Tuskiem, osoby, która gwarantuje nowe otwarcie w polskiej policji. To nie będzie żaden z komendantów wojewódzkich policji - powiedział Kierwiński.

Będzie to wieloletni doświadczony policjant, który zajmował różne stanowiska także na szczeblach kierowniczych - zaznaczył szef MSWiA.

Szymczyk zrezygnował

7 grudnia gen. Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska Komendanta Głównego Policji. Funkcję pełnił od 2016 r.