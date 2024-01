Szafarowicz - jak wynika z informacji WP - zawarł porozumienie o zakończeniu współpracy. On sam jeszcze rano zapewniał, że jest w pracy - w PKO BP. Umieścił w serwisie X zdjęcie w pomieszczeniach biurowych, z dopiskiem: "Miłego i pracowitego dnia wszystkim życzę".

"Pan Oskar Szafarowicz zawarł porozumienie z bankiem o zakończeniu współpracy" - poinformowała w rozmowie z Interią Biznes Agnieszka Szymańska-Grodecka z PKO BP.

W czwartek w podcaście "Podejrzani politycy", dziennikarze Radia ZET poinformowali, że Oskar Szafarowicz "został poproszony" o odejście z banku PKO BP. Na pytania WP, złożył życzenia "błogosławieństw Bożych przez cały rok". I zadeklarował, że pracuje tam, gdzie pracował.

Oskar Szafarowicz, urodzony w 2001 roku, to działacz Forum Młodych PiS, znany głównie ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie popierał tę partię i często atakował opozycję. Założył też w serwisie X (wówczas: Twitter) i Tiktoku profil "Okiem młodych". Miał to być element zapowiadanej przez PiS skierowanej do osób młodych "ofensywy w internecie".