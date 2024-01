Sprawa wyprzedaży Lotosu pokazuje jak w soczewce jak służby, instytucje, osoby publiczne, powołane do konkretnych zadań, tych zadań nie wykonywały, jak państwo przez ostatnie 8 lat nie działało - mówiła na specjalnej konferencji prasowej Agnieszka Pomaska.



Posłanka dodała, że w państwie rządzonym przez PiS, prokuratura działała tylko wtedy, kiedy było to wygodne politykom partii rządzącej. Nie działało państwo, też tam, gdzie najważniejsi urzędnicy w naszym państwie byli powołani do wykonywania konkretnych zadań. Pan minister Sasin, który nie prowadził odpowiedniego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, jako minister aktywów państwowych. Pan premier Morawiecki, który stał na czele rządu i nie kontrolował, co robią jego ministrowie - dodała.



Podkreśliła też, że15 października skończył się "folwark i państwo zaczęło działać". Urzędy powołane do tego, żeby sprawować nadzór, zaczęły wykonywać swoje obowiązki. Żadna sprawa, którą przednia ekipa próbowała zamieść pod dywan, zostanie od początku do końca wyjaśniona - zaznaczyła.



Agnieszka Pomaska, podkreśliła, że zawiadomienie do prokuratury złożyła w grudniu 2022 roku i "przez ponad rok prokuratura na usłudze pana Ziobry nie zrobiła nic". I dopiero teraz otrzymała odpowiedź i zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Zostało wszczęte śledztwo, które dotyczy zarówno zarządu PKN Orlen, czyli jak rozumiem pana Obajtka oraz członków Rad Nadzorczych, dotyczy prezesa UOKiK oraz pana Sasina, bo to on był odpowiedzialny za nadzór nad spółkami Skarbu Państwa - powiedziała nam posłanka.



Dodała też, że prokuratura w piśmie zwraca uwagę "na nadużycia udzielonych uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków przez zarząd PKN Orlen, oraz inne osoby powołane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą". Śledztwo prokuratury będzie dotyczyło sprawy związanej z połączenie spółek Lotos i Orlen, ale będzie też dotyczyło wyprzedaży Lotosu - wskazała.

Jak podkreśliła, w piśmie z prokuratury zaznaczono, że w PKN ORLEN mogło dojść do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Nie mniejszej niż 4 mld złotych.(…) Za co grozi od 3 miesięcy do 4 lat więzienia - dodała.

Raport NIK na temat fuzji Orlen-Lotos

Przypomnijmy, w lipcu 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli opracowała raport, który dotyczył między innymi fuzji Orlenu z Lotosem po przeprowadzonej kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Raport wciąż nie został opublikowany. Jednak dziennikarze programu "Czarno na białym" w TVN24, dotarli do dokumentu. Z ich ustaleń wynika, że zgodnie z raportem NIK Saudi Aramco zapłaciła o 7,2 miliarda złotych mniej za udział w części Lotosu, niż wynikałoby to z jego rzeczywistej wartości.

