19-latek odpowie za włamanie i kradzież dokumentów oraz pieniędzy w kwocie ponad 44 tys. zł. Sprawca wykorzystał fakt, iż pokrzywdzony pożyczył mu klucz do budynku w którym wynajmują stancję. Niestety razem z nim znajdował się również klucz do jego pokoju… 19-latek usłyszał też zarzut znieważenia dyrektora szkoły do której uczęszcza. Za popełnione czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Reklama

Jak wynika z informacji tvn24.pl zatrzymany jest młodym działaczem politycznym związanym z Suwerenną Polską. Latem ubiegłego roku wziął udział w uroczystej gali w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie z rąk ówczesnego wiceministra Marcina Romanowskiego (dziś posła klubu PiS) odebrał akt powołania do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Krótko potem został jej wiceprzewodniczącym, a w listopadzie już przewodniczącym.

Kradzież dokumentów i pieniędzy

W połowie miesiąca do bialskiej komendy zgłosił się pokrzywdzony 38-latek. Mężczyzna oświadczył, że nieznany sprawca włamał się do pokoju, który wynajmuje oraz dokonał kradzieży dokumentów i pieniędzy w różnej walucie. Wartość strat oszacował na kwotę ponad 44 tys. zł.

Reklama

W trakcie rozmowy z mundurowymi przyznał, że kilka dni wcześniej pożyczał klucz do drzwi wejściowych koledze, który wynajmuje pokój obok. Wówczas dał mu cały pęk kluczy w którym znajdował się również ten do pokoju. Zdaniem zgłaszającego młodzieniec "zniknął" z kluczami, zwracając je dopiero po około pół godziny. Dodał, że kolega wiedział, iż posiada w pokoju gotówkę.

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu bialskiej komendy. W trakcie prowadzonych czynności zatrzymali podejrzanego o udział we włamaniu 19-latka, zabezpieczyli też cześć skradzionej gotówki. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu.

Młodzieniec przyznał się do winy. W rozmowie z mundurowymi przyznał, że kilkukrotnie pożyczał klucz, gdy za każdym razem kolega przekazywał mu cały pęk postanowił to wykorzystać i dorobić klucz do drzwi jego pokoju…. Gotówkę natomiast w większości wydać miał na zwrot długów. Ustalamy wszystkie okoliczności tej sprawy.

19-latek usłyszał też zarzut znieważenia dyrektora szkoły do której uczęszcza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Reklama

Zaangażowany działacz

Ze strony internetowej Służby Więziennej wynika, że Klaudiusz B. angażował się w projekty, którym patronował były wiceminister Marcin Romanowski. Współorganizował serię spotkań dla około tysiąca uczniów zamojskich szkół ponadpodstawowych w których wziął udział wiceminister poświęconych "edukacji prawnej". Sam Klaudiusz B. pełnił wtedy rolę oficjalnego przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości.