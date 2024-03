Niedobory wody mogą zagrażać wywołaniem konfliktów w Europie w krajach, które nie są przygotowane na ocieplenie świata - informuje Politico.

Zmiany klimatyczne. Ostrzeżenie UE

Unia Europejska w komunikacie do którego dotarł portal, nakłania rządy europejskich państw do przyspieszenia działania ws, zmian klimatu. Tłumaczy, że działania, które większość państw wprowadzała do tej pory są niewystarczające.

Reklama

Politico powołując się na dokument, informuje, że Komisja Europejska problemy niedoboru wody klasyfikuje jako mające wpływ na całe życie. Zagrożone jest jedzenie, infrastruktura, gospodarka i zdrowie ludzi.

Kolejny konflikt?

"Te ryzyka mogą przejawiać się w wielu formach, niektóre z nich obejmują zwiększoną konkurencję o zasoby wodne między sektorami i zastosowaniami, w tym potencjalne ryzyko konfliktów wewnątrz i między państwami członkowskimi o transgraniczne zasoby wodne" - cytuje fragment dokumentu portal.

Okazuje się, że na mapie Europy już pojawiają się pierwsze zgrzyty ws. dostaw wody. Katalonia, która walczy z suszą próbuje przekonać rząd Hiszpanii do przekierowania wody rzecznej z sąsiedniej Aragonii.

Zagrożenia klimatyczne

Reklama

Unia ostrzega, że powodzie i susze, to tylko niektóre z zagrożeń klimatycznych, które stoją przed Europą i wymienia 36 kluczowych ryzyk dla Europy.

Europa narażona jest na wzrost katastrof, m.in. "susze, powodzie, pożary, choroby, niepowodzenia upraw, zgony z powodu upałów, uszkodzenia infrastruktury i strukturalne zmiany w środowisku” - podaje portal.

"Nie do udźwignięcia"

Unia Europejska podkreśla wagę odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi.

“Niewystarczająca lub opóźniona implementacja zintegrowanego zarządzania wodą będzie nie do udźwignięcia”, ostrzega unia w dokumencie, na który powołuje się portal.