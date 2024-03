Drodzy Państw chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na Święta Wielkiej Nocy - zaczął Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski składa życzenia na Wielkanoc

Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. No i rewelacyjnego Dyngusa - dodał. Nagle do wypowiedzi prezydenta Warszawy wtrąciła się jego żona Małgorzata Trzaskowska mówiąc "aleś wymyślił".

Na co polityk odparł: A not tak. Sąsiad nam zalał kuchnie parę dni temu. W każdym razie, wszystkiego dobrego - zakończył prezydent stolicy.