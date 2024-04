Propozycja zmiany składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w Polsce, przedstawiona przez resorty zdrowia i finansów, nie spodobał się Trzeciej Drodze i Lewicy.

Zmiany w składce zdrowotnej?

Jak podaje portal Business Insider ministrowie finansów i zdrowia zaproponowali obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To ma kosztować budżet państwa rocznie około 4-5 miliardów złotych. Propozycja ta opiera się na przywróceniu ryczałtowego sposobu naliczania wysokości składki.

Trzecia Droga, zgodnie z informacjami "Dziennika Gazety Prawnej", szykuje swój projekt rozciągający ryczałtowe naliczanie składki zdrowotnej także na pracowników etatowych. To miałoby kosztować państwo około 12 miliardów złotych.

"Tego się nie da zrobić"

Dr Jakub Sawulski, główny ekonomista Fundacji Instrat, wypowiedział się na ten temat w programie "Onet Rano Finansowo". Zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji finansowej Polski jest niewiele miejsca na nowe działania, które zmniejszą dochody lub zwiększą wydatki.

Niewiele jest w naszych finansach publicznych przestrzeni na jakiekolwiek nowe działania, które zmniejszą dochody, albo zwiększą nasze wydatki. Te 5 mld zł to już jest sporo. 12 mld zł to bardzo duża kwota w obecnych okolicznościach i pytanie, skąd weźmiemy na to pieniądze. Trzecia Droga w swoim programie wyborczym zapowiada jednocześnie wzrost nakładów na ochronę zdrowia, istotnie zwiększać nakłady na obronę narodową i jednocześnie obniżyć składkę zdrowotną. Tego się nie da zrobić– stwierdził ekspert.