Szef MSZ był pytany podczas transmisji live w mediach społecznościowych, czy Polsce grozi wojna z Rosją. - To jest jedno z takich zasadniczych pytań, na które odpowiedź zna tylko potencjalny agresor, czyli Władimir Putin - odpowiedział Sikorski.

Reklama

Według niego, możemy natomiast zrobić to, co w naszej mocy, czyli go odstraszyć od takich intencji, jakie miał i zrealizował wobec Ukrainy. Sikorski zwrócił też uwagę na groźby Putina wobec Mołdawii i Łotwy. - Dzięki Bogu, tym razem Polska nie walczyłaby sama i nie sama musi go odstraszać, tak jak wielokrotnie bywało w naszej historii - zauważył szef MSZ.

Ukraina, a tym bardziej Polska ma za sobą UE i Stany Zjednoczone, mam nadzieję, że Putin nie będzie aż na tyle szalony, żeby poważyć się na cały Sojusz Północnoatlantycki. Ale żeby go skutecznie odstraszyć, musimy się przygotować - powiedział szef polskiej dyplomacji.