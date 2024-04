Duda o słowach Sikorskiego

Prezydent Andrzej Duda, komentując w czwartek w Sejmie informację szefa MSZ na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku, powiedział m.in., że polskie interesy powinny być godnie reprezentowane. - I chciałbym, żeby pan minister Sikorski nie wracał do polityki, którą kiedyś prowadził, kiedy poprzednio był ministrem spraw zagranicznych - wyprzedawania polskich nieruchomości poza granicami i likwidowania polskich placówek dyplomatycznych - powiedział.

Prezydent podkreślił, że przez ostatnie osiem lat starano się odtwarzać placówki dyplomatyczne. -I cieszę się bardzo, że pan minister Sikorski dzisiaj tak bardzo mocno akcentuje, że będzie wkrótce otwarta nowa polska ambasada w Berlinie przy Unter den Linden, na absolutnie jednej z głównych ulic Berlina, blisko ambasady amerykańskiej - powiedział.

Reklama

Reklama

Sikorski odpowiada Dudzie

- Pięknie zaprojektowany, nowoczesny, wspaniały budynek, w którym i którym będziemy na pewno godnie reprezentowani. To są decyzje, które zostały podjęte w ciągu ostatnich ośmiu lat i zrealizowane w ciągu ostatnich ośmiu lat - zaznaczył Duda, dodając, że w MSZ "głośno mówi się", że Radosław Sikorski zamierzał sprzedać działkę, na której dzisiaj ten budynek stoi.

"W sprawie ambasady w Berlinie Prezydent Andrzej Duda radykalnie minął się z prawdą. Rząd PO-PSL nie planował sprzedaży działki w Berlinie, rozstrzygnął konkurs na projekt nowej ambasady i rozpoczął inwestycję. Rząd PiS podał sprawę do prokuratury i dopiero po kilku latach wrócił do naszego projektu" - napisał Sikorski na platformie X, odnosząc się do słów prezydenta.