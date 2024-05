Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w środę w Sejmie informację na temat bezpieczeństwa. Podkreślił potrzebę współdziałania wszystkich sił politycznych na rzecz bezpieczeństwa.

Prezydent podczas późniejszego briefingu w Sejmie wyraził zadowolenie, że podczas wystąpienia Kosiniaka-Kamysza obecna była liczna grupa posłów. - Byłem tutaj obecny po to, żeby pokazać, że sprawa bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza militarnego, jest sprawą ponad podziałami politycznymi. Jest kwestią, którą powinniśmy realizować razem, jak najbardziej zgodnie, i wyrażam satysfakcję, że można było to dzisiaj zaobserwować - przyznał Duda.

Podkreślił, że "kwestia bezpieczeństwa powinna być realizowana razem".

Z satysfakcją również przyjąłem to, że wielokrotnie pan minister odnosił się do lat poprzednich, mówiąc o kontynuacji tego, co w ciągu ostatnich lat dla modernizacji, de facto odbudowy potencjału polskiej armii, zostało zrobione - wskazał.

Duda przypomniał, że pierwsze spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem odbył już w 2015 r. Wówczas rozmawiali o obecności wojsk państw NATO w Polsce.

Cieszę się, że pan minister Kosiniak-Kamysz podkreślał dziś ten aspekt współpracy międzynarodowej - dodał.