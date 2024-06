Mówiłem o tym w przeszłości i dzisiaj też to mogę podkreślić - dodał były premier. Myślę, że takie sprawy jak patriotyzm, jak dbałość o państwo polskie, o rację stanu i walka z paktem migracyjnym, z zielonym ładem, ze wszystkimi aberracjami, które płyną do nas z UE, będą nas w przyszłości jednoczyły– powiedział Morawiecki.

Reklama

Morawiecki o wyniku PiS: Dobry punkt wyjścia

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Po ogłoszeniu sondażowych wyników Morawiecki powiedział dziennikarzom, że PiS udało się utrzymać wynik na zbliżonym poziomie do tego z wyborów samorządowych oraz parlamentarnych. Cały czas utrzymujemy tę nasza bazę – stwierdził. Po tych huraganach, burzach i gradach jakie na nas spadły, to jest dobry punkt wyjścia do walki o zwycięstwo w kolejnych elekcjach – powiedział.

Reklama

Morawiecki: PO zjada żywcem Trzecią Drogę

Zdaniem Morawieckiego rządzący obecnie mają bardzo poważny kłopot. PO zjada żywcem Trzecią Drogę. Widać to bardzo wyraźnie w wynikach w poszczególnych regionach, tak jak do nas spływały. To na pewno będzie bardzo zauważalny trend - dodał oceniając, że PiS natomiast "bardzo mocno" się trzyma.

Stwierdził, że wiadomo, że w wyborach europejskich "idą do wyborów częściej mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi". Nasz elektorat, który raczej jest w mniejszych miasteczkach, małych miastach i na terenach wiejskich w mniejszym stopniu, udało się zmobilizować. Będziemy nad tym pracowali – zapowiedział Morawiecki.

Morawiecki: Nie jesteśmy opozycją totalną

Dodał, że PiS jest "partią i opozycją merytoryczną". Nie jesteśmy opozycją totalną, będziemy się przebijać z naszymi racjami, pomysłami, projektami do opinii publicznej – zapowiedział.

Wiceszef PiS zapytany przez dziennikarzy, czy teraz zaczyna kampanię prezydencką, zaznaczył, że nie. Decyzje, kto w ogóle będzie z naszej strony kandydował, będą zapadały dopiero za kilka miesięcy, po przeprowadzeniu dokładnych badań – oświadczył. Jak dodał, te badania PiS będzie robiło w najbliższym czasie i będą one oparte na dużej próbie wyborców.

Kto lub co mogło zaszkodzić PiS?

Morawiecki został też zapytany, kto odpowiada za to, że po serii zwycięstw tych wyborów PiS nie wygrał. Nikt tutaj przeze mnie nie zostanie wymieniony. Ja tak samo odpowiadam, jak całe nasze kierownictwo; wszyscy odpowiadamy za to. Podkreślam, że nie traktuję tego jako porażki, jak widzę łączny wynik Trzeciej Drogi i KO - zaznaczył.

Pytany czy PiS mogła zaszkodzić sprawa Funduszu Sprawiedliwości, odparł, że nie patrzy na to, iż "tego typu jednostkowe sprawy zaszkodziły". Raczej patrzę na zbyt małą mobilizację wyborców na terenach wiejskich, wyborców Polski wschodniej, południowo-wschodniej - powiedział.