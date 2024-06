Gratulacje dla Donalda Tuska? - Ja nie wiem, czy jest czego gratulować. Wygrał, ale przegrał. Jeśli przełożylibyśmy wyniki na krajowe, to PiS z Konfederacją ma ogromną przewagę – tak Gość Radia ZET Jacek Sasin komentuje wybory do europarlamentu. Polityk PiS uważa, że to bardzo mocny dzwonek alarmowy dla Donalda Tuska”. - Polepszył wynik KO, ale w bardzo szybkim tempie zjada swoje przystawki.

Reklama

"Katastrofalny wynik Trzeciej Drogi"

Katastrofalny wynik Trzeciej Drogi, to pokazuje skalę upadku partii – uważa były wicepremier. Jego zdaniem jak tak dalej pójdzie, to w następnych wyborach do polskiego parlamentu Trzecia Droga nie przekroczy progu.

"Oferta dalej aktualna"

To ostatni dzwonek dla Kosiniaka-Kamysza. Jeszcze może z tej drogi zawrócić. Trwanie w tej koalicji pokazuje, że to śmierć Trzeciej Drogi i to taka trwała - mówi Jacek Sasin i dodaje: Oferta sformułowana przez PiS, czyli Kosiniak na premiera rządu Koalicji Polskich Spraw - mogłaby być dalej aktualna. Byłaby to koalicja dobra dla Polski. PO i Tusk prowadzą Polskę w bardzo złym kierunku. Zawrócenie z tej drogi byłoby dla Polski dobre. Historyczna koalicja PiS-TD, być może Konfederacja to mogłaby być odpowiedź - mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Lekkie potknięcie, a nie przegrana"

Reklama

A co z wynikiem PiS? Gość Radia ZET ocenia, że to „lekka porażka, potknięcie”, a nie przegrana. -Zmasowany, bezpardonowy atak na nas, metodami również łamiącymi prawo i konstytucję… To jest naprawdę bardzo dobry wynik – mówi Jacek Sasin.

Wynik Macieja Wąsika na Podlasiu? - Zobaczymy… No, wygrał. Na pewno wynik jest niższy, niż 5 lat temu miał Karol Karski na "jedynce" - komentuje polityk. Porażka Jacka Kurskiego? - Śledziłem tę kampanię. Miałem wątpliwości, czy on ma szansę wziąć mandat. Była bardzo mocna lista - mówi były wicepremier, dodając, że były prezes TVP bardzo dawno nie kandydował w żadnych wyborach w Polsce, został zapomniany przez wyborców, w tej roli polityka.

Czas na zmianę pokoleniową w PiS?

Sasin o zmianie pokoleniowej w PiS: To czas, by dopuścić trochę młodych, aktywnych polityków. Wyborcy oczekują nowych twarzy. To nie znaczy, że te bardziej doświadczone mają zniknąć, ale czas, by dopuścić trochę młodych, aktywnych polityków – mówi Gość Radia ZET.