Pełnomocnik gen. Piotrowskiego w maju wystąpił do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Błaszczaka do odpowiedzialności karnej. 18 czerwca wniosek trafił do komisji regulaminowej, spraw Poselskich i immunitetowych. Komisja rozpatrzyła go w czwartek.

Reklama