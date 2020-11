Jeżeli wcześniejsze działanie policji nazywaliśmy operacją chaos, to co było ostatnio, to była operacja burdel. Widziałem masę policjantów, którzy nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić - mówił w "Debacie Dnia" o sobotnich strajkach Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta. Przewodniczący NSZZ Policjantów ocenił, że niekiedy interwencje posłów podczas protestów "służą podnoszeniu eskalacji".

