Bardzo źle się stało, że ta preambuła nie przeszła w Senacie i mogę za to tylko i wyłącznie przeprosić. Jestem zły na kolegów, którzy nie głosowali w tym głosowaniu. Natomiast wszystko co złe, jeżeli chodzi o zapewnienie transparentności wydatkowania tych środków, wydarzyło się niestety w polskim Sejmie. Niestety, jedna z partii opozycyjnych zdecydowała, że będzie rozmawiać z PiS-em, a konkretnie Lewica zdecydowała, że z PiS-em pójdzie na układ - mówił na antenie Polsat News Marcin Kierwiński z PO, komentując senackie głosowanie nad preambułą do ustawy ratyfikującej które opozycja przegrała przez zachowanie dwóch posłów PO.

Reklama

Odpowiedź poseł Lewicy

- Z zażenowaniem słucham polityków Platformy Obywatelskiej. My mamy dosyć tych kłótni i swar, których wy jesteście orędownikiem. Po drugie, jeżeli ktoś patrzy przez pryzmat tylko siebie i błędy swoje widzi wśród innych, to znaczy, że coś jest nie tak - odpowiedziała mu Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Skończcie już z tym negatywnym odnoszeniem się do Lewicy, cały czas mówicie tylko o nas - nie możecie spać przez nas. Zejdźcie z nas - podsumowała.