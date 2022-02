Przez ostatnie lata, również kiedy się ten kryzys zaczynał, też się nas pytali, co się dzieje na Ukrainie, i to nasz punkt widzenia, Polski, nasza ocena kryzysu, wokół Ukrainy, stworzonego przez Rosję stała się podstawą do stanowisk Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego, Stanów Zjednoczonych – ocenił w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

