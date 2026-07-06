Tak może wyglądać gotówka przyszłości. Projekt mniejszy niż karta kredytowa

Czy era dużych, papierowych banknotów dobiega końca? Eksperci z niemieckiej Bundesdruckerei (Federalnej Drukarni) rzucają wyzwanie tradycyjnym metodom płatności. Jak informuje polskiobserwator.de, zaprezentowany niedawno banknot koncepcyjny o nazwie "STELLA" wywołał duże poruszenie w branży finansowej. Jego największym wyróżnikiem jest rozmiar – banknot jest mniej więcej tak duży jak karta kredytowa, co czyni go znacznie poręczniejszym od obecnych środków płatniczych.

Projekt "STELLA" nie powstał przypadkowo. Jest on częścią serii "Ex Nihilo", która bada przyszłość gotówki w świecie zdominowanym przez płatności elektroniczne. Jak informuje polskiobserwator.de, twórcy postawili na zrównoważony rozwój. Mniejszy format bezpośrednio przekłada się na oszczędność farby, energii i materiałów potrzebnych do produkcji. Zamiast tradycyjnego papieru użyto nowoczesnego tworzywa wytwarzanego z odnawialnych źródeł, co zwiększa trwałość banknotu. Mimo ograniczonej powierzchni, projektanci wykorzystują całe "podłoże" banknotu do implementacji zaawansowanych systemów chroniących przed fałszerstwem.

Inspiracja kosmosem

Nazwa "STELLA" nie jest dziełem przypadku. Design banknotu czerpie inspirację z kosmosu i pochodzenia węgla we wszechświecie. Ma to symbolizować minimalizm oraz redukcję do tego, co najważniejsze. Jak informuje polskiobserwator.de, projektanci dążą do osiągnięcia maksymalnej efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy krok Niemców w stronę nowatorskich rozwiązań. "STELLA" to kontynuacja prac po projekcie "IGNIS" – wcześniejszym koncepcie, który wykorzystywał czarny papier oraz miniaturowe chipy zabezpieczające. "IGNIS" zdobył nawet prestiżową nagrodę branżową w 2024 roku, ale "STELLA" idzie o krok dalej, skupiając się na maksymalnej praktyczności i ekologii.

Czy zobaczymy te banknoty w obiegu?

Obecnie "STELLA" pozostaje jedynie wizją przyszłości, a nie gotowym produktem, który trafi do portfeli Niemców czy Europejczyków już jutro.