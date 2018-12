Pasażerom zaleca się, by śledzili informacje o przylotach i odlotach ze względu na to, że samoloty są przekierowywane do innych portów lotniczych.

- Podejmujemy starania, by jak najszybciej rozwiązać problem. Przepraszamy za utrudnienia (...) - przekazał rzecznik lotniska.

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) podała, że utrudnień należy spodziewać się do godz. 22 czasu lokalnego (godz. 23 w Polsce). Jako przyczynę zaistniałej sytuacji wskazała awarię elektronicznego systemu planowania lotów.

BBC pisze, że pasażerowie, którzy zgodnie z rozkładem lotów mieli już wsiadać na pokład samolotów, byli zmuszeni czekać godzinami na lotnisku i uskarżali się na znaczne opóźnienia.