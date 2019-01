W katedrze pod wezwaniem patronki Panamy podczas mszy z udziałem przedstawicieli duchowieństwa i ruchów świeckich Franciszek otwarcie mówił w homilii o problemach, z jakimi się borykają, i o tym, że mogą one powodować zmęczenie, rezygnację i "wypalenie". Wymienił wśród nich długie godziny pracy, "toksyczne warunki pracownicze i uczuciowe, które prowadzą do wyczerpania", "koszmarne i stresujące godziny napięcia".

Przyznał następnie, że "znużenie nadziei rodzi się ze świadomości Kościoła zranionego swoim grzechem".

Przestrzegł: - Możemy przyzwyczaić się do życia ze znużoną nadzieją w obliczu niepewnej i nieznanej przyszłości, a to sprawia, że powstaje miejsce, aby w samym sercu naszych wspólnot zadomowił się szary pragmatyzm. - Wszystko wydaje się postępować normalnie, ale w rzeczywistości wiara niszczeje i się rozkłada. Zawiedzeni rzeczywistością, której nie rozumiemy lub w której uważamy, że nie ma już miejsca dla naszego projektu, możemy "nadać obywatelstwo" jednej z najgorszych możliwych herezji naszych czasów: myśleniu, że Pan i nasze wspólnoty nie mają nic do powiedzenia czy dania temu nowemu rodzącemu się światu.

- A wówczas zdarza się, że to, co pewnego dnia zrodziło się jako sól i światło świata, w ostateczności oferuje swoją najgorszą wersję - oświadczył Franciszek.

Apelował do przedstawicieli duchowieństwa o to, aby żyli z entuzjazmem, bez lęku.

Na mszy był prezydent Panamy Juan Carlos Varela.

Franciszek poświęcił ołtarz XVIII-wiecznej katedry, która została ponownie otwarta po długiej renowacji. Relikwię św. Jana Pawła II do ołtarza przywiózł do Panamy metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

Ołtarz poświęcony będzie czterem świętym: Janowi Pawłowi II, Marcinowi de Porres, Róży z Limy i Oskarowi Romero.

Po mszy papież pojedzie do seminarium San Jose, gdzie zje obiad z 10 uczestnikami Światowych Dni Młodzieży z różnych krajów.

Wieczorem Franciszek przewodniczyć będzie czuwaniu z młodzieżą na błoniach świętego Jana Pawła II w Metro Park. To jedno z najważniejszych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży.