- Europa musi być zdolna do działania - powiedziała szefowa niemieckiego rządu podczas konferencji prasowej w Berlinie. Wymieniła migracje i ochronę klimatu jako ważne zadania, które stoją przed Wspólnotą.

Merkel za wprowadzeniem opłat za emisję CO2

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się w piątek za wprowadzeniem opłat za emisję dwutlenku węgla. Zaznaczyła jednak, że powinno się przy tym zachować socjalną równowagę.

- Musimy zaangażować ludzi - powiedziała Merkel na konferencji prasowej w Berlinie przekonując, że wprowadzenie opłat za emisję CO2, to najlepszy sposób, żeby Niemcy osiągnęły cele klimatyczne do 2030 roku.

Do 20 września rząd ma przedstawić pakiet rozwiązań w tej sprawie.

Merkel rozmawiała z premierem Morawieckim przed wyborem szefowej KE

Kanclerz Angela Merkel przyznała w piątek, że rozmawiała z premierem Polski Mateuszem Morawieckim przed głosowaniem w sprawie wyboru Ursuli von der Leyen na przewodnicząca Komisji Europejskiej.

- Rozmawiałam właściwie z szefami wszystkich rządów na temat tego, jak ich posłowie mogą się przyczynić do umożliwienia wyboru Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim. Również z premierem Polski - Morawieckim - powiedziała Merkel na konferencji prasowej w Berlinie. Dodała też, że były kontakty w tej sprawie na poziomie partii.

Szefowa niemieckiego rządu przekazała, że w rozmowie z Mateuszem Morawieckim wyraziła niezrozumienie dla sytuacji w PE, kiedy była polska premier Beata Szydło po raz drugi nie została wybrana na szefową jednej z komisji.

- Wykorzystywanie dostępnych większości, żeby wykluczać ludzi z partii, które politycznie się nie podobają, uważam, na podstawie doświadczenia jakie mam z niemieckiego Bundestagu, za nietypowe - oznajmiła.

Merkel: Rosja wspiera prawicowe partie w Europie

Niemiecka kanclerz Angela Merkel wyraziła w piątek zatroskanie z powodu działania Rosji, polegającego na wspieraniu partii prawicowych i populistycznych w Europie.

- Partie zorientowane na prawo, populistyczne, doświadczają silnego wsparcia w tej czy innej formie ze strony Rosji. Jest to powód do niepokoju. Zawsze angażowałam się i nadal będę to robić, na rzecz dobrych stosunków z Rosją. Mimo to należy widzieć rzeczywistość. A rzeczywistość jest inna, niż bym sobie życzyła - oznajmiła Merkel podczas konferencji prasowej w Berlinie.