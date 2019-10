"Mieszkańcy i turyści w Tatrach Wysokich żyją w ciągłym strachu. Obawiamy się niedźwiedzi, które w poszukiwaniu żywności zbliżają się zbytnio do domów i obiektów hotelowych czy restauracji. W 2010 roku w Tatrach Wysokich zanotowano 97 spotkań człowieka z niedźwiedziem, pięć lat później było to już 248, a w bieżącym roku liczba ta wzrosła do ponad 700" – napisały władze Wysokich Tatr na swojej stronie internetowej.

Jak poinformował PAP rzecznik słowackiego Ministerstwa Środowiska (Ministerstvo životného prostredia) Tomáš Ferenčák, dotychczas zarejestrowano 26 wniosków o pozwolenie na odstrzał niedźwiedzi w całej Słowacji. Miasto Wysokie Tatry złożyło jeden taki wniosek. W tym roku jednak Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej nie wydało żadnej decyzji o odstrzeleniu niedźwiedzi.

"Ministerstwo Środowiska regularnie zwraca uwagę, że systematycznym rozwiązaniem zapobiegającym spotkaniom człowieka z niedźwiedziem jest odpowiednie zabezpieczenie i przetwarzanie odpadów, tak abyśmy nie dawali zwierzętom powodów do wyjścia z ich naturalnego środowiska. W ten sposób możemy zmniejszyć liczbę niechcianych spotkań niedźwiedzi z ludźmi" – wyjaśnił Ferenčák. Dodał, że na Słowacji były w przeszłości dozwolone odstrzały niedźwiedzi, ale sytuacji znacząco to nie poprawiło.

Rzecznik wyjaśnił, że od 2016 r. Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej przeznaczyło 1 mln 400 tys. euro na instalację specjalnych kontenerów na odpady w Tatrach. Jak dowiedziała się PAP od słowackich dziennikarzy, kontenery nie spełniają jednak swojego zadania. Mimo że instalacja jednego takiego kontenera kosztowała 8 tys. euro, nie zatrzymują młodych niedźwiedzi, które z łatwością mogą penetrować ich zawartość.

Niedźwiedź brunatny jest chroniony zarówno przez słowackie, jak i europejskie prawodawstwo. Zgodnie ze słowacka ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu ministerstwo w uzasadnionych przypadkach decyduje o przyznaniu odstrzału tych zwierząt. Każdy wniosek jest oceniany na podstawie ekspertyz.

Według badań przeprowadzonych w latach 2013–2014, w Słowacji żyje 1250 niedźwiedzi brunatnych. Ich populacja w Tatrach nie jest dokładnie znana, ponieważ migrują na duże odległości. We wrześniu bieżącego roku rozpoczęło się badanie populacji niedźwiedzi. Ich zebrane odchody będą poddane analizie DNA i na jej podstawie można będzie określić rzeczywista liczbę przedstawicieli tego gatunku u naszych południowych sąsiadów.