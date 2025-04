Były poseł Platformy Obywatelskiej był nietrzeźwy

Według nieoficjalnych interwencji w poniedziałek około godz. 19.00 policja w Swarzędzu podjęła interwencję w domu Ziółkowskiego, w którym doszło do kłótni. Były polityk Platformy Obywatelskiej był nietrzeźwy. Funkcjonariusze najpierw zabrali go na komendę, a następnie odwieźli do izby wytrzeźwień, w której złoty medalista igrzysk olimpijskich z Sydney spędził noc.

Ziółkowski rzucał młotem

Ziółkowski sportową karierę zakończył w 2016 roku. 48-latek specjalizował się w rzucie młotem. Były lekkoatleta w swoim dorobku może pochwalić się licznymi sukcesami. Największym jest tytuł mistrza olimpijskiego wywalczony w 2000 roku. Rok później w Edmonton zdobył mistrzostwo świata. Ziółkowski aż sześciokrotnie ustanawiał rekord Polski.

Ziółkowski rozstał się Platformą Obywatelską

Ziółkowski po przejściu na sportową emeryturę poszedł w politykę. Był posłem Platformy Obywatelskiej w VIII kadencji Sejmu. W kolejnych wyborach nie dostał się do parlamentu. Mistrz olimpijski był też członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Ziółkowski w 2022 roku rozstał się partią Donalda Tuska. Obecnie wrócił do sportu i jest trenerem Pawła Fajdka.