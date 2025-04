Szymon Z. pozostał na wolności

Szymon Z. w środę został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut "gróźb i psychicznego znęcania się nad żoną". Za to grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Były poseł Platformy Obywatelskiej nie przyznał się do winy. Prokuratura nie zastosowała wobec niego środków zapobiegawczych.

Były poseł Platformy Obywatelskiej był nietrzeźwy

W poniedziałek około godz. 19.00 policja w Swarzędzu podjęła interwencję w domu Szymona Z., w którym doszło do kłótni. Były polityk Platformy Obywatelskiej był nietrzeźwy. Funkcjonariusze najpierw zabrali go na komendę, a następnie odwieźli do izby wytrzeźwień, w której złoty medalista igrzysk olimpijskich z Sydney spędził noc.

Szymon Z. rzucał młotem

Szymon Z. sportową karierę zakończył w 2016 roku. 48-latek specjalizował się w rzucie młotem. Były lekkoatleta w swoim dorobku może pochwalić się licznymi sukcesami. Największym jest tytuł mistrza olimpijskiego wywalczony w 2000 roku. Rok później w Edmonton zdobył mistrzostwo świata. Szymon Z. aż sześciokrotnie ustanawiał rekord Polski.

Szymon Z. rozstał się Platformą Obywatelską

Szymon Z. po przejściu na sportową emeryturę poszedł w politykę. Był posłem Platformy Obywatelskiej w VIII kadencji Sejmu. W kolejnych wyborach nie dostał się do parlamentu. Mistrz olimpijski był też członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Szymon Z. w 2022 roku rozstał się partią Donalda Tuska. Obecnie wrócił do sportu i jest trenerem Pawła Fajdka.