"Norwegia jest zaniepokojona, kierunkiem, w jaki rozwija się sytuacja z praworządnością w Polsce" - czytamy w komunikacie prasowym, umieszczonym na oficjalnej stronie norweskiego rządu. "Niezależne sądownictwo to bardzo ważny element dobrze funkcjonującej demokracji i jest niezbędny, by zabezpieczyć podstawowe prawa człowieka" - głosi komunikat. "W świetle ostatnich wydarzeń w Polsce oraz decyzji organu nadzorującego sądy w Norwegii [który wycofał się z planowanej współpracy z Polską - red.], władze norweskie nie są gotowe, by podpisać porozumienie z Polską o współpracy w wymiarze sprawiedliwości, finansowane przez system Norweskich Funduszy" - dodaje sekretarz stanu w MSZ, Audun Halvorsen. "Fakt, że na nowo rozważamy czy warto nawiązać współpracę, jest jasnym sygnałem dla władz Polski, że rząd Norwegii jest zaniepokojony poziomem praworządności w Polsce i niezależnością polskich sędziów" - dodał.

W komunikacie czytamy, że Polska jest największym beneficjentem programu Funduszy Norweskich i w okresie 2014-2021 miała dostać około 8 miliardów koron (około 3,3 miliardów złotych), podzielonych pomiędzy różne programy. Te, przeznaczone dla resortu sprawiedliwości miały dotyczyć m.in współpracy przy modernizacji systemu więziennictwa, walki z przemocą domową i współpracy sędziów polskich z norweskimi. Teraz zarówno rząd, jak i norweski system więziennictwa czy Norweska Administracja Sądów rozważą na nowo współpracę z polskim wymiarem sprawiedliwości.

Jednocześnie, jak zapewniają norweskie władze, inne programy na razie nie są zagrożone. "Jednak ze względu na nasze obawy dotyczące praworządności, będziemy monitorować sytuację i - w razie potrzeby - podejmiemy działania wobec reszty naszej współpracy z Polską" - podsumowuje Halvorsen.