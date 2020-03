"Prawda jest taka, że bardzo wielu Holendrów zachoruje, to mówią nam eksperci" - oświadczył w poniedziałek premier Holandii Mark Rutte. Ostrzegł, że pandemia będzie trwać wiele miesięcy i "wszystko, co możemy zrobić, to wesprzeć gospodarkę".

To będzie trudny okres, ale razem go przetrwamy, rząd może tylko chronić osoby najbardziej narażone i wspierać gospodarkę, dlatego tak ważne jest, aby ludzie pomagali sobie nawzajem - powiedział Rutte podczas wystąpienia telewizyjnego transmitowanego z jego kancelarii w Hadze. Reklama Reuters podkreśla, że takie wystąpienia premiera są niezwykle rzadkie. W całej tej niepewnej sytuacji jedna rzecz jest całkiem oczywista: zadanie, jakie stoi przed nami, jest ogromne i musimy to zrobić razem z 17 milionami ludzi (...). Starajcie się opiekować sobą nawzajem - podkreślił Rutte. Trump: USA być może zmierzają ku recesji Zobacz również Zapewnił, że rząd gotów jest wesprzeć linie lotnicze Air France-KLM i międzynarodowe lotnisko Schiphol. Wcześniej w poniedziałek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) poinformował, że liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w Holandii o 278 przypadków - do 1413. Cztery osoby zmarły, podnosząc łączną liczbę zgonów do 24. Najmłodszy zmarły pacjent miał 59 lat, najstarszy - 94. W niedzielę holenderski rząd nakazał zamknięcie do 6 kwietnia sklepów, szkół, obiektów sportowych i restauracji.