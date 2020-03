Proste respiratory, bezpieczniejsze kombinezony czy innowacyjne metody dekontaminacji - to przykłady projektów, które można zgłaszać do akcji Covid Challenge. Najlepsze projekty zostaną udostępnione, będą miały szansę uzyskać wsparcie w realizacji i trafić do placówek medycznych.

Akcja jest skierowana do młodych naukowców, studentów i innowacyjnych przedsiębiorców chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby realnie wesprzeć polską służbę zdrowia w walce z epidemią koronawirusa. Covid Challenge współorganizowany jest przez Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i firmę Planet Partners. Uczestnicy mają opracować rozwiązania do szybkiego wdrożenia, które będą w stanie efektywnie wspierać pracę lekarzy i pielęgniarek. Narzędzia, nad których stworzeniem będą pracować uczestnicy akcji, mają odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłoszone przez sam personel medyczny. Na liście najpilniejszych potrzeb stworzonej przez medyków znalazły się między innymi: uproszczony respirator, narzędzie do masowej terapii tlenowej, lepszy system nagłośnienia dla kombinezonów ochronnych czy innowacyjny sposób zabezpieczania karetek pogotowia. Swoje zgłoszenie można już teraz zarejestrować na stronie www.covidchallenge.pl. Naszym celem jest wypracowanie, w ramach tzw. community science, prostych i efektywnych narzędzi walki z pandemią, na których samodzielne stworzenie medycy nie mają szans ze względu na brak wiedzy technicznej i zasobów – mówi Jakub Ryzenko z Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, współorganizatora akcji. I dodaje: Wierzymy, że młodzi inżynierowie, innowacyjne firmy oraz studenci uczelni technicznych zaangażują się w akcję i zaproponują rozwiązania będące odpowiedzią na te najbardziej pilne potrzeby służby zdrowia w tak trudnym dla niej czasie. Akcja będzie obejmowała dwa etapy. Pierwszym z nich będzie rejestracja zainteresowanych uczestników na stronie internetowej i zebranie od nich pomysłów na rozwiązanie jednego lub więcej problemów z bazy. Kiedy wpłyną pierwsze zgłoszenia, rozpocznie się drugi etap, czyli tzw. Giełda Pomysłów. Trafią na nią najlepiej rokujące rozwiązania, które na giełdzie będą promowane i zaprezentowane docelowym użytkownikom oraz podmiotom mogącym zapewnić wsparcie w ich realizacji. Organizatorzy zakładają też wsparcie dla najbardziej obiecujących pomysłów w dotarciu do decydentów oraz pozyskaniu funduszy na realizację prototypów tak, aby zaproponowane rozwiązania mogły realnie trafić do potrzebujących jednostek medycznych w jak najkrótszym czasie. Istotne jest, że Covid Challenge to nie zwykły konkurs, ale akcja wspierająca faktyczną walkę o życie ludzi. Chcemy, żeby to wyzwanie było narzędziem, dzięki któremu innowacje mogą zostać nakierowane na realne potrzeby – mówi Łukasz Wilczyński z Planet Partners.