Strona ukraińska będzie przekonywać amerykańską delegację, że chce zakończyć wojnę z Rosją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na cofnięcie przez Waszyngton decyzji o wstrzymaniu dostaw broni i zamrożeniu wymiany informacji wywiadowczych - powiadomił "FT", powołując się na informacje uzyskane od urzędników "poinformowanych o przygotowaniach do negocjacji".

Zełenski zapowiedział, że w poniedziałek uda się do Arabii Saudyjskiej, a z negocjatorami z USA spotkają się we wtorek szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umierow i zastępca szefa kancelarii prezydenta Pawło Palisa. Na czele amerykańskiej delegacji ma stanąć sekretarz stanu Marco Rubio.

Ukraina zmienia stanowisko

Kijów będzie priorytetowo traktował naprawę stosunków z Waszyngtonem - przekazał "FT". Zatrzymanie amerykańskiej pomocy doprowadziło do wyparcia ukraińskich sił z części terenów w obwodzie kurskim w Rosji, które Ukraińcy zdobyli w ubiegłym roku.

Amerykańskie naciski zmusiły rząd w Kijowie do modyfikacji stanowiska po "katastrofalnym" spotkaniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Białym Domu 28 lutego - podkreślił dziennik. Taktyka się zmieniła– powiedział gazecie ukraiński Wołodymyr Fesenko, analityk polityczny z Kijowa. Teraz najważniejsze jest znormalizowanie stosunków z USA. Jeśli wcześniej plan zakładał najpierw uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa, a następnie naciskanie na zawieszenie broni, to teraz jest oczywiste, że nie stanie się to w tej kolejności - przypuszcza ekspert. Politolog zauważył, że skoro Trump zarzucał Ukrainie, że "nie chce zawieszenia broni, to naszym celem będzie pokazanie Stanom Zjednoczonym, że jesteśmy gotowi działać tak szybko, jak to możliwe i rozpocząć bezpośrednie negocjacje z Rosją".

Porozumienie Ukrainy z USA

Zełenski powiedział 6 marca przywódcom państw UE, że chce zawrzeć porozumienie ramowe ze Stanami Zjednoczonymi, które utorowałoby drogę do dalszych, bardziej szczegółowych umów dotyczących zasobów mineralnych i gwarancji bezpieczeństwa. Realizacja tego szerszego porozumienia miałaby zacząć się od zaprzestania ataków powietrznych, operacji na morzu i uderzeń w obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej. Kontynuowano by też wymianę więźniów i odzyskiwanie ukraińskich dzieci, nielegalnie uprowadzonych przez władze rosyjskie.

Podczas gdy przedstawiciele państw europejskich informują, że około 20 krajów zadeklarowało dotychczas przystąpienie do "koalicji chętnych" w celu wsparcia Ukrainy po zawieszeniu broni, to Trump jak dotąd odmówił udzielenia wsparcia takich przedsięwzięć ze strony USA - podkreślił "Financial Times". Kijów - twierdzi dziennik, powołując się na europejskich urzędników - liczy na udział USA w rozejmie. Mógłby on obejmować m.in. wykorzystanie amerykańskich satelitów lub danych wywiadowczych do weryfikowania przestrzegania warunków zawieszenia broni.

Trump chce od Ukrainy większych ustępstw

Jak podała stacja NBC News, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, Trump będzie domagał się od Ukrainy większych ustępstw w zamian za wznowienie pomocy wojskowej dla Kijowa i przywrócenie wymiany informacji wywiadowczych. Będzie żądał również, by Zełenski zmienił stanowisko negocjacyjne, włączając w to ustępstwa, takie jak

oddanie części terytorium kraju Rosji,

rozpisanie wyborów prezydenckich pomimo wojny,

pomimo wojny, a nawet rezygnację Zełenskiego ze stanowiska głowy państwa.

"Ukraina dąży do pokoju od pierwszej sekundy tej wojny" – napisał w sobotę Zełenski na platformie X. "Realistyczne propozycje leżą na stole. Kluczem jest szybkie i skuteczne działanie" - dodał ukraiński prezydent. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oznajmiła natomiast w ubiegłym tygodniu, że "jakakolwiek forma wytchnienia (rozejmu - PAP) jest absolutnie nie do przyjęcia" bez "finalnego rozwiązania" konfliktu.