Według służb ratunkowych 8-letni chłopiec i 16-letnia dziewczyna oraz ich 35-letnia matka zostali zadźgani nożem. Następnie sprawca usiłował popełnić samobójstwo.

Podejrzany został przewieziony do szpitala w Lille; jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podało źródło policyjne.

Troje pozostałych dzieci w wieku 6, 9 i 13 lat schroniło się u dziadków mieszkających na tej samej ulicy; dziadkowie przewieźli je do szpitala w Lens.

Śledztwo w sprawie zbrodni wszczęła prokuratura w Bethune w departamencie Pas-de-Calais.

Według danych AFP w 2019 roku we Francji stwierdzono co najmniej 126 przypadków kobiet zabitych przez obecnego lub byłego partnera - oznacza to, że średnio co trzy dni ginęła jedna kobieta. Od stycznia br. zabito w ten sposób co najmniej 18 kobiet.