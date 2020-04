Generał Jean-Louis Georgelin odpowiedzialny za odbudowę paryskiej katedry poinformował, że z powodu kwarantanny nie będą odbywać się żadne uroczystości w Notre-Dame.

Dzwon Emmanuel został ofiarowany katedrze przez króla Ludwik XIV i królową Marię Teresę. Waży 13 ton i jest to drugi co do wielkości dzwon we Francji po dzwonie w bazylice Sacre Coeur na paryskim wzgórzu Montmartre.

Emmanuel rozbrzmiewa tylko na specjalne okazje: Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego oraz ważne wydarzenia w historii Francji i świata.

Pożar, który strawił dach katedry, sklepienia oraz iglicę Viollet-le-Duc wybuchł 15 kwietnia 2019 roku. Tamtego dnia po godz. 18 rozległy się alarmy przeciwpożarowe w katedrze. Świątynia została ewakuowana, ale ochrona początkowo nie wykryła niczego niezwykłego. Straż pożarną wezwano o godz. 18.50.

Przez 14 godzin pożar gasiło około 400 strażaków. Tysiące paryżan gromadziły się wokół płonącej katedry, modląc się o jej uratowanie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił przemówienie, w którym zobowiązał się do odbudowy katedry w ciągu pięciu lat.

Śledztwo, które rozpoczęto dzień po pożarze wykazało, że przyczyną pojawienia się ognia było spięcie w instalacji elektrycznej.

Prace rekonstrukcyjne wstrzymano z powodu epidemii koronawirusa, jednak wciąż nie podjęto decyzji o ostatecznym harmonogramie prac i materiałach, które będą używane do odbudowy katedry, ani o ostatecznym stylu, w jakim zostanie odbudowana iglica Viollet-le-Duc. Katedra i teren wokół niej są nadal skażone stopionym ołowiem z dachu budowli, który zawalił się podczas pożaru.

W ubiegłym tygodniu arcybiskup Paryża Michel Aupetit odprawił w katedrze uroczyste nabożeństwo Wielkiego Piątku i celebracje korony cierniowej Chrystusa, która ocalała z pożaru. "Rok temu katedra została zniszczona przez pożar, dziś kraj pogrąża pandemia. Zawsze jest jednak nadzieja, a ta uroczystość w sercu katedry jest znakiem naszej nadziei" - mówił abp Aupetit.

Katedra pozostaje pod całodobowym nadzorem. W marcu na jej teren włamało się dwóch mężczyzn, którzy ukradli kilka kamieni z murów świątyni. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję.