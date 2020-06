Jest jeszcze kilka tygodni do końca miesiąca, jest mocne wsparcie państw członkowskich, żeby to zrobić (...), było też kilka takich, które podkreślały, że nie są gotowe do podjęcia decyzji teraz. Ostatecznie to decyzja krajów członkowskich - powiedziała na konferencji prasowej Johansson.

Reklama

Większość państw członkowskich chce otworzyć swoje granice wcześniej, jeszcze w połowie tego miesiąca. Z kolei otwarcie granic zewnętrznych UE ma nastąpić na późniejszym etapie. Może to nastąpić na początku lipca, ale decyzja ta będzie zależała od sytuacji epidemiologicznej.